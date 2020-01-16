ЦИК Таджикистана приступает к официальной регистрации кандидатов в депутаты парламента страны

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CentralAsia (TJ) - Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана сегодня, 16 января, начнет процесс официальной регистрации выдвинутых кандидатов в депутаты нижней палаты парламента страны, выборы которых состоятся 1 марта, сообщил «Азия-Плюс» глава администрации ЦИК республики Навруз Самадзода.

По его словам процесс официальной регистрации кандидатов в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана продлится до 9 февраля.

После этого все официально зарегистрированные кандидаты в депутаты могут вести полноценную агитационную кампанию по своим избирательным округам.

Ранее ЦИК Таджикистана определил, что каждой политической партии Таджикистана отводится 40 минут бесплатного эфирного времени на государственном телевидении и радио и до 20 минут эфира - для кандидатов в депутаты из одномандатных избирательных округов.

Кроме того, политическим партиям и кандидатам в депутаты позволено бесплатно размещать агитационные материалы в республиканских, областных и районных газетах.

Объём печатных материалов тоже регламентирован. Разрешается публиковать до 8 страниц компьютерного текста размером шрифта 14 и двойным междустрочным интервалом. Этот же порядок действует и для других случаев использования СМИ.

В нижнюю палату парламента республики избираются 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.