В Узбекистане в связи с ремонтом Талимарджанской ТЭС наблюдаются сбои в электроснабжении

CentralAsia (UZ) - В некоторых регионах Узбекистана наблюдаются сбои в электроснабжении из-за технических неполадок на Талимаржанской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"На Талимаржанской теплоэлектростанции (ТЭС) из-за неисправностей в устройстве по выработке электроэнергии проводятся ремонтные работы. В этой связи в некоторых регионах республики наблюдаются сбои в электроснабжении. После устранения неисправностей, электроснабжение улучшится", отметили в министерстве энергетики.

Напомним, что в феврале 2017 года на Талимарджанской ТЭС, расположенной в Кашкадарьинской области, были завершены пуско-наладочные работы после строительства на станции двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 900 мегаватт.

Проект стоимостью $1,28 млрд позволил увеличить выработку электроэнергии на станции в 2,3 раза — до 10,4 миллиарда кВт.ч. Сейчас рассматривается проект строительства еще двух ПГУ мощностью не менее 900 мегаватт за счет кредитов АБР и Европейского банка реконструкции и развития на сумму $790 млн.