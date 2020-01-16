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  16 января 2020
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Экс-глава МВД Казахстана Касымов назначен главой службы госохраны

CentralAsia (KZ) -  Калмуханбет Касымов назначен начальником службы государственной охраны Казахстана.

"Назначить Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, Касымов с 2011 по февраль 2019 занимал должность министра внутренних дел Казахстана. В этом же месяце он был назначен помощником президента - Секретарем Совета Безопасности РК.

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