25-летняя девушка была найдена повешенной в своем доме в Бухаре

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространились сообщения граждан о смерти 25-летней девушки. После этого прокуратура Бухарской области сделала официальное заявление, передает Хабар.уз.

Как сообщается, 17 декабря около 21:00 по местному времени в сарае дома было найдено тело девушки.было обнаружено тело девушки 1995 года рождения, проживавшей в Каракульском районе.

В тот же день на место происшествия прибыли члены оперативно-следственной группы, состоящей из сотрудников прокуратуры Каракульского района и УВД, было проведено обследование этого места и организовано расследование.

Согласно заключению судебного эксперта, смерть наступила в результате акфиксии.

По данному факту прокуратурой Каракульского района 17 декабря было возбуждено уголовное дело. Допрошены лица, участвующие в деле, назначена экспертиза.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокурора области, отметило издание.