[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
25-летняя девушка была найдена повешенной в своем доме в Бухаре

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространились сообщения граждан о смерти 25-летней девушки. После этого прокуратура Бухарской области сделала официальное заявление, передает Хабар.уз.

Как сообщается, 17 декабря около 21:00 по местному времени в сарае дома было найдено тело девушки.было обнаружено тело девушки 1995 года рождения, проживавшей в Каракульском районе.

В тот же день на место происшествия прибыли члены оперативно-следственной группы, состоящей из сотрудников прокуратуры Каракульского района и УВД, было проведено обследование этого места и организовано расследование.

Согласно заключению судебного эксперта, смерть наступила в результате акфиксии.

По данному факту прокуратурой Каракульского района 17 декабря было возбуждено уголовное дело. Допрошены лица, участвующие в деле, назначена экспертиза.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокурора области, отметило издание.

print
  • Монголия сосредоточится на поддержке сельского хозяйства и легкой промышленности
  • Парламент ратифицировал таджикско-российское соглашение о строительстве пяти школ в Таджикистане
  • Медведев останется председателем «Единой России»



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189