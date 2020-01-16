Чиновницу в Петербурге наказали за оскорбление узбекистанца

CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана обратился к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову с жалобой на сотрудницу многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Выборгского района.

Он сообщил об оскорбившем его неуважительном работницы МФЦ, отказавшей ему в обслуживании из-за принадлежности к другой национальности, передает abnews.ru.

«Продемонстрировав пренебрежение, инспектор С. по абсолютно надуманному поводу отказала в регистрации заявления и грубейшим образом бросила мне паспорт и документы», — говорится в обращении к омбудсмену.

Гражданин Узбекистана добавляет, что ему пришлось ждать другого инспектора, который после проверки правильности заполнения бумаг выполнил свою работу.

Александр Шилов инициировал проверку информации, которая изложена в обращении. В сообщении на сайте уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге отмечается, что по итогам проверки недопустимое поведение сотрудницы МФЦ было подтверждено, а сама она привлечена к дисциплинарной ответственности.

Чтобы исключить подобные случаи в будущем, руководство МФЦ напомнило сотрудникам о необходимости соблюдать принципы и нормы делового общения, а также подчеркнуло недопустимость проявлений неуважения к человеческому достоинству и неприятия другой национальности.