Медведев останется председателем «Единой России»
- Азия и мир, политика
- 12:54, 16 января 2020
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CentralAsia (CA) - Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России", несмотря на уход с должности премьер-министра, сообщили РИА Новости два собеседника в руководстве партии.
15 января премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал собеседник агентства.
Еще один представитель ЕР отметил, что полномочия председателя партии, по уставу, могут быть прекращены в случае добровольного сложения полномочий, а также в случае принятия соответствующего решения съездом партии. На данный момент нет оснований для того, чтобы Медведев прекратил свои полномочия, отметил он.
"Если говорить о том, как соотносится статус заместителя председателя Совета безопасности с должностью председателя партии, то никто не ответит на этот вопрос. Потому что правовой статус заместителя председателя Совета безопасности вообще сейчас не определен", - заключил собеседник агентства.