Монголия сосредоточится на поддержке сельского хозяйства и легкой промышленности

CentralAsia (MNG) - В этом году Монголия сосредоточится на увеличении экспорта продуктов питания, сельского хозяйства и легкой промышленности.

В настоящее время экспорт продуктов и сырья для пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности составляет менее 10 процентов от общего объема экспорта страны. Сельскохозяйственный сектор, таким образом, по-прежнему в значительной степени ориентирован на кочевое животноводство: 75% земель отведено под пастбища, а в сельском хозяйстве занято только 3% населения.

Монголия планирует реализовать различные общенациональные меры по поддержке экспортеров и повышению качества экспорта.

С 1-го января 2020 года по всей стране начнётся национальная кампания по устойчивому развитию земледелия “Целина-4”. Решение об этом принято на очередном заседании правительства Монголии 25 декабря. В рамках кампании полностью будут решены вопросы, касающиеся предотвращения деградации почв и повышения их плодородия, развития сельскохозяйственного производства, адаптированного к изменению климата, удовлетворения потребности населения в продовольствии и обеспечения продовольственной безопасности путём поддержания устойчивости агроэкосистемы.

По данным Национального статистического комитета Монголии, на 1 ноября в стране собрано 397,2 тыс. тонн зерна и 189,2 тыс. тонн картофеля, 91,1 тыс. тонн овощей, заготовлено 1,1 млн тонн сена и 39,6 тыс. тонн кормовых культур.

Урожай картофеля увеличился на 22,6 тыс. тонн или на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем собранного зерна сократился на 18,9 тыс тонн, продовольственных овощей - на 3,9 тыс тонн.

В прошлом году, осенью состоялся церемония подписания проектного документа «Разработка мастер-плана для создания цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве Монголии». Проект будет реализован Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Национальным управлением развития в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

'кономика Монголии в значительной степени зависит от экспортных поступлений от горнодобывающего сектора.