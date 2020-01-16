На рынке Ташкента мужчину насмерть зарезали кухонным ножом

CentralAsia (UZ) - На рынке Ташкента в результате ссоры из-за работы мужчину зарезали кухонным ножом.

11 января текущего года, в 12:10 по местному времени, на территории АО "Ташкентский оптовый рынок сельскохозяйственной продукции", расположенной в Бектемирском районе столицы, произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что А. Исмаилов (1965 г. р.) и его знакомый А. Абдурахмонов (1975 г.р.) поссорились из-за, работы предложенной им клиентом, в результате чего один из участников ссоры нанёс удар кухонным ножом (который был у него с собой), в область груди слева.

По данному происшествию в тот же день, районная прокуратура возбудила дело в отношении А. Исмаилова, который был задержан, по 1 части 97 статьи Уголовного Кодекса (умышленное убийство)