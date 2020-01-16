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  16 января 2020
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699 врачей и медсестер в Монголии прошли тренинги клинического инструктора

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 15 января для врачей начались регулярные тренинги по подготовке клинических инструкторов.

Обучение проводится с 2016 года в рамках проекта «Укрепление последипломной подготовки медицинских работников в учреждениях здравоохранения начального и среднего звена», реализуемого Министерством здравоохранения и Центром развития здравоохранения в партнерстве с Японским агентством международного сотрудничества.

В общей сложности 24 медицинских специалиста во главе с генеральным директором Монголийско-японской учебной больницы Х.Алтансайханом участвуют в тренинге, который продлится до 17 января. Кроме того, 699 врачей и медсестер уже были подготовлены в качестве клинических инструкторов.

Проект направлен на укрепление подготовки аспирантов для медицинских работников путем совершенствования системы и программ последипломного обучения для медицинских работников, развития потенциала инструкторов и пакета учебных материалов, а также укрепления возможностей для обучения в основных медицинских учреждениях регионов и провинций.

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