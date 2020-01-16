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  16 января 2020
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Казахстанский бизнесмен найден мёртвым в Испании, - СМИ
Марат Сабалаков (слева)
Марат Сабалаков (слева)

CentralAsia (KZ) -  53-летний казахстанский бизнесмен Марат Сабалаков был найден мертвым в испанском Аликанте в доме, который он снимал в аренду. Тело казахстанского бизнесмена было обнаружено во вторник, 14 января, садовником. По его словам, он сразу же позвонил в службу 112, передает Forbes.kz.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили погибшего на крыльце возле лестницы, ведущей из дома в сад. Бизнесмен лежал на полу с травмой головы. На первый взгляд, все выглядит как несчастный случай – погибший мог удариться о ступень затылком. Однако при более внимательном ознакомлении с местом происшествия полицейские обнаружили многочисленные следы крови как в доме, так и в саду. Местный судья издал постановление о возбуждении уголовного дела и проведении различных криминалистических экспертиз. Создана специальная следственная группа. Точная картина трагедии сейчас устанавливается.

Cледователи в доме не обнаружили следов, которые указывают на то, что Марат Сабалаков мог стать жертвой ограбления, поскольку дом не выглядел так, как будто в него проникли преступники. Не было обнаружено и признаков взлома дверей или окон.

Сейчас полиция опрашивает близких и знакомых погибшего.

Марат Сабалаков – крупный казахстанский бизнесмен, владевший рядом компаний, занимающихся застройкой и управлением коммерческой недвижимостью. В 2015 он вошел в рейтинг рантье Казахстана, по версии Forbes Kazakhsatn заняв 14 позицию.

В 2015 году Сабалаков стал почетным консулом Словакии в Казахстане.

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