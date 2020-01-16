Канадские офтальмологи помогают монголам лечить предотвратимую слепоту и обучают местных врачей

CentralAsia (MNG) - Канадский офтальмолог доктор Джастин Френч и врач-ортопед/офтальмолог Ванда Макфарлейн посетили Монголию для лечения предотвратимой слепоты в стране.

Доктор Френч путешествовал по Монголии три года подряд в рамках монгольско-канадского медицинского проекта. Это был первый раз, когда Макфарлейн, сотрудник доктора Френча, была приглашена доктором.

В предыдущих поездках группа выполняла процедуры самостоятельно, но теперь начала обучать местных офтальмологов, как лечить предотвратимую слепоту в долгосрочной перспективе.

Проект был начат доктором Хью Парсонсом в 2015 году. Теперь цель состоит в том, чтобы обучать 10 монгольских офтальмологов в год по их программе обучения в резидентуре, поэтому в течение пяти лет процедуры могут быть выполнены без какой-либо помощи со стороны Канады.

Джастин Френч объяснил, что монгольские офтальмологи традиционно функционируют больше на уровне оптометриста. В то время как в столице есть небольшое количество офтальмологов, которые могут выполнить операцию по удалению катаракты, которая является основной причиной предотвратимой слепоты.

Но этих офтальмологов недостаточно для монгольского населения в 3 млн человек, - сказал доктор Френч.

Работа Хью Парсонса началась с приезда монгольского офтальмолога в Канаду, чтобы научить ее делать операции на сетчатке. С тех пор он собрал деньги на строительство и открытие первого финансируемого государством центра сетчатки глаза в Улан-Баторе.

Тем не менее, сельские монголы вынуждены преодолевать большие расстояния до Улан-Батора, чтобы получить операцию на глазу. Поэтому команда также совершает две поездки в год, весной и осенью, для лечения катаракты в сельской Монголии. Команда канадских и местных специалистов ездит из Улан-Батора через пустыню Гоби на длительное расстояние, проводя 20 часов в пути в кочевых общинах в аймаке Говь-Алтай.