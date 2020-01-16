На севере Таджикистана таксисты объявили забастовку из-за снижения тарифов

CentralAsia (TJ) - Группа водителей российского сервиса заказа такси «Максим» в Худжанде объявила забастовку. 15 января более 50 таксистов собрались у представительства компании в Худжанде в знак протеста против, по их словам, снижении тарифов такси.

«Все службы такси установили тариф внутри города Худжанда в размере 9 сомони (около 0,9 доллара), а тариф у «Максима» - 8 сомони. Компания собирается ужесточить конкуренцию на рынке, но от этого страдают простые водители», заявил на условиях анонимности один из протестующих таксистов.

Однако представители компании «Максим» в переписке с Радио Озоди по Facebook опровергли заявления водителей о снижении тарифов.

На видео, отправленном в редакцию читателем сайта Радио Озоди, видно, что несколько водителей громко разговаривают и жалуются, что их труд не ценится. Один из водителей говорит, что сотрудники компании обращаются с ними очень грубо. «Если не доволен - твои проблемы, хочешь работай, не хочешь – проваливай», именно так, по словам водителя, отреагировали в компании на его жалобу. На видео также видно, что некая женщина всячески старается успокоить таксистов и говорит, что у водителей много клиентов, почему они недовольны – ей совершенно непонятно.

Водители в беседе с Радио Озоди заявили, что работа в такси - единственный источник доходов и поэтому требуют пересмотра тарифов компанией «Максим». Они сетуют на то, что последнее время возросла стоимость патента, к тому же повысились цены на сжиженный газ.

«Изменений тарифов нет, были технические проблемы, которые уже устранены. О забастовке водителей ничего не слышали», - заявили нам в представительстве «Максима» в Худжанде.

Однако таксисты утверждают, что забастовка продолжалась 2,5 часа. «Нас разогнали представители властей под предлогом того, что по центральному проспекту Худжанда должна проехать колонна, сопровождающая премьер-министра. Но мы не отказываемся от борьбы. Если наше требование не будет выполнено, мы продолжим забастовку», сказал один из таксистов.

«Максим» — российский сервис заказа такси. Стартовав в России в 2003 году, компания развивает и международную сеть. Сервис заказа такси «Максим» начал работать в Таджикистане в мае 2017 году – тогда был выполнен первый заказ в Худжанде. Таджикистан стал шестой страной, где работает компания. В настоящее время услугами «Максима» пользуются жители Душанбе, Худжанда, Канибадама и Бустона.