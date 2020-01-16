В Красноярском крае 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего мальчика
- Азия и мир, общество
- 14:07, 16 января 2020
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CentralAsia (CA) - 13-летняя жительница Красноярского края ждет ребенка от 10-летнего возлюбленного. Как сообщает "Комсомольская правда", девочка учится в 7-м классе, отец ребенка — в 4-м.
По данным издания, срок беременности составляет около 7 недель. Семья девочки решила сохранить ребенка.
На данный момент школьница находится под наблюдением, врачи следят за ее состоянием и состоянием малыша.