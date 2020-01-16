В Узбекистане на 30% подорожала вакцина против гепатита А. Малоимущие семьи обеспокоены

CentralAsia (UZ) - За последние несколько месяцев в Джизаке на 30% подорожала и продолжает дорожать вакцина против гепатита А, что вызывает беспокойство у малоимущих семей. Местные власти подтвердили информацию о подорожании вакцины, добавив при этом, что вакцинация является добровольной, а не принудительной.

Житель села «Ём» в Зааминском районе Джизакской области Иномжон Муллаев жалуется на дороговизну вакцины против гепатита А, передает сentralasian.org.

– На каждого ребенка нужно заплатить по 200 тысяч сумов ($20), чтобы получить вакцину от гепатита A. Говорят, что детей дошкольного возраста не возьмут в школу, если они не пройдут эту вакцинацию. Сказали, что вакцинация является обязательной. Что делать таким семьям, как наша, которые сидят без работы?! У меня трое детей и мне нужно заплатить 600 тысяч сумов, чтобы все трое могли пройти вакцинацию против гепатита А. Откуда мне взять эти деньги?, – сетует собеседник.

Мужчина говорит, что в течение нескольких дней пытался дозвониться на «телефоны доверия» Омбудсмена и Министерства здравоохранения, но безуспешно.

Врач медпункта села «Ём» Дилрабо Джураева подтвердила, что за последний месяц вакцина против гепатита А подорожала в несколько раз. Врач говорит, что вакцина продолжит дорожать.

– В ноябре и начале декабря вакцина стоила 175 тысяч сумов ($18). В середине декабря стоимость вакцины составила 190 тысяч сумов. А сегодня вакцина от гепатита А стоит 200 тысяч сумов. Это госцена, установленная со стороны СЭС. От гепатита А прививаются дети в возрасте от 2 до 14 лет, – сказала врач сельского медпункта.

Однако, по словам собеседницы, родителям привитых детей не выдают квитанции об оплате вакцинации.

Сотрудник Джизакского областного управления здравоохранения, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что вакцинация против гепатита А действительно является платной.

– Сейчас мы завозим вакцину из-за рубежа. Ее у нас не производят. Вакцина, которой сейчас прививают наших граждан, производится в Китае. Поэтому она стоит денег. Она вакцинация детей не является обязательной. Поэтому детские сады и школы не имеют права требовать от родителей прививать своих детей, – сказал представитель чиновник.

Глава компании «Тиббиёт олами» Содик Содиков, занимающийся ввозом вакцин от гепатита А по заказу Минздрава, сказал, что в настоящее время Узбекистане ведутся работы по введению вакцинации против гепатита А в национальную программу иммунизации.

– Сейчас в национальную программу Узбекистана по иммунизации включены вакцины от 12 заболеваний, в том числе вакцина от наиболее часто встречающегося и тяжело протекающего гепатита В. Все эти вакцины бесплатные. Сейчас в Минздраве ведутся работы по включению в национальную программу вакцины от гепатита А. Сейчас специалисты министерства подсчитывают, сколько средств из госбюджета нужно потратить для покупки вакцин от гепатита А. Я, как специалист, могу сказать вам, что для этого требуется немало денег, – сказал Содик Содиков.

​Он признался, что и ему поступают жалобы от граждан на дороговизну вакцинации от гепатита А.

– Сейчас мы рассматриваем вопрос о снижении цен на вакцину от гепатита А. Ко мне тоже очень часто обращаются с жалобами на дороговизну этой вакцины. На самом деле, 200 тысяч сумов – не большая сумма для прохождения вакцинации от гепатита А. Потому что мы завозим эту вакцину из Китая. Но вместе с тем, мы не можем не учитывать требования наших граждан, – сказал глава компании «Тиббиёт олами» Содик Содиков.