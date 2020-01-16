В Монголии состоялся конкурс «Возможности для развития устойчивого туризма» среди студентов

CentralAsia (MNG) - Университет финансов и экономики Монголии в партнерстве с Глобальным университетом Южной Кореи Хандонг организовал конкурс бизнес-моделей на тему «Возможности развития устойчивого туризма в Монголии» среди университетов, реализующих туристическую программу.

В конкурсе приняли участие команды из девяти университетов и колледжей, которые участвовали в изучении целей устойчивого развития, текущего состояния туризма в Монголии и международных тенденций, а также в разработке модели развития.

Из них команда из Университета ИДЭР заняла первое место, в то время как команда из Университета финансов и экономики заняла второе место, а команда из Школы делового администрирования и гуманитарных наук Монгольского университета науки и технологии - третье.

Помимо соревнований с командами Республики Корея и Китая в международных соревнованиях, которые проводятся с 15 по 17 января, отобранные три команды будут участвовать в краткосрочных тренингах, которые будут проводиться международными исследователями ипрофессорами по направлениям бизнеса, модель развития и развития социальных инноваций.

Кроме того, во время международного конкурса будет организован «Форум Международной инициативы по устойчивому развитию в рамках инициативы 2020», совместно организованный Финансово-экономическим университетом, Университетом Хaндонг в Южной Корее и ЮНЕСКО-UNITWIN, где, как ожидается, будут обсуждаться ведущие ученые различных областей. возможности и решения для развития устойчивого развития в Монголии.

Handong Global University - частный христианский четырехлетний университет, расположенный в Пхохане, провинция Северный Кёнсан, Южная Корея. Численность студентов составляет около 5000, из более чем 30 разных стран и международных программ, доступных на уровне выпускников.

Университет финансов и экономики (Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль) является одним из крупнейших учебных заведений Монголии. Университет находится на берегу реки Сэлбэ в центре города Улан-Батор. Университет предлагает программы бакалавриата и магистратуры с периода либерализации 1990-х годов.

Первоначально основанная 1 июня 1924 года как Школа офицеров таможни в Улан-Баторе, она является одним из старейших постоянно действующих учебных заведений в стране. В 1931 году он изменил свое название на Школу бухгалтерского учета, добавив больше предметов. В 1946 году, вскоре после Второй мировой войны, его название снова было изменено на Финансово-экономический колледж, и школа расширила свою учебную программу до большей части нынешнего спектра. Институт стал финансово-экономическим институтом 16 августа 1991 года, были введены курсы для аспирантов. Темы включали деловое администрирование, финансовый менеджмент, бухгалтерский учет и бухгалтерию.

Университет финансов и экономики Монголии является одним из первых аккредитованных университетов при Совете по аккредитации школ бизнеса и программ в 2012 году.