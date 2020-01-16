Решение по судьбе Bek Air огласят 20 января

CentralAsia (KZ) - Решение по дальнейшей судьбе авиакомпании Bek Air будет оглашено 20 января, сообщил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК) Питер Гриффитс, передает zakon.kz.

Мы начали расследование инцидента и после разговора с комиссией к следующему понедельнику мы можем ожидать финального вердикта относительно будущего Bek Air, - сказал он в эфире программы "Безопасность гражданской авиации".

Питер Гриффитс ознакомился со всеми материалами, которые были по Bek Air.

Хотел обратить внимание, что в 2016 году у данной авиакомпании был серьезный инцидент. В связи с этим они отказались подать прошение на получение сертификата IOSA. Это вызвало определенную озабоченность. Дело в том, что продолжение эксплуатации воздушного судов данной авиакомпании с учетом отсутствия данного сертификата свидетельствует о том, что что-то было не так. Поэтому, что касается обеспечения безопасности - я принял решение начать расследование относительно того, как работала данная авиакомпания, - отметил он.

Гендиректор уточнил, что не является членом компании, которая занималась расследованием.

Это международная команда - эксперты приедут со всего мира. Что касается нашей роли, то она состоит в более широком обзоре, какие проблемы существовали у авиакомпании. За короткий период произошло два инцидента,что не может не вызывать озабоченности. Мы расследуем то, каким образом авиакомпания осуществляла все требования по безопасности и как это все контролировалось, - сказал Гриффитс.

Он уточнил, что причина крушения уже была озвучена.

Заместитель премьер-министра уже озвучил ее. Данное воздушное судно необходимо обрабатывать проледниковой жидкостью. Существует специфика обработки крыла. Перед каждым полетом необходимо проверить крыло сверху, снизу и сбоку для того, чтобы не допустить обледенения. Есть предписанное руководство, которому должны следовать пилоты, - сообщил генеральный директор.

Bek Air является единственной из крупных авиакомпаний республики, которая не прошла аудит по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA), который хоть и не является обязательным для компаний, осуществляющих внутренние перевозки, но признается международным стандартом качества в авиации.

Выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.