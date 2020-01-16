Молодые реформаторы в Монголии планируют развивать сферу образования как новый путь борьбы с бедностью

CentralAsia (MNG) - Совет директоров Монгольского университета науки и технологии проф. Д.Бадарч, бывший декан Монгольского государственного педагогического университета Б.Жадамба, ученый в области образования Б.Орхон, экономист У.Ганзориг, редактор новостного сайта Ikon.mn Ч.Болортуяа выступили с инициативой возглавить движение по реформированию общественного образования.

Исследования показывают, что образование в Монголии отстает от других стран мира. Например, Монголия заняла 139-е место в Докладе о глобальной конкурентоспособности 2019 года Всемирного экономического форума с точки зрения своей высококвалифицированной рабочей силы, а также заняла 101-е место в Докладе о развитии человека за 2019 год.

Более того, результаты Общего вступительного экзамена продемонстрировали плохие результаты. Большие различия были замечены среди выпускников средних школ государственных и частных школ.

Движение образовательных реформ будет стремиться отделить образовательную индустрию от политики, развивать основанное на ценностях образование и ориентированное на учащихся и цифровое и технологическое обучение, улучшать педагогическое образование и их возможности трудоустройства и содействовать вовлечению родителей в процесс обучения детей.

Лидеры движения считают, что реформа образования может быть осуществлена в течение следующих 8 лет, и одним из первых действий, которые они готовы предпринять, является форум ученых и специалистов в области образования, который приступит к реформе образования.

Другое исследование Фонда Сан-Марала сообщает о том, что безработица, средства к существованию и бедность были самыми серьезными проблемами для общества в 2019 году. Лидеры движения считают, что реформа образования проложит путь к сокращению бедности и улучшению условий жизни.

Несмотря на то, что правительственная реформа проводится с 1990 года, в программах в области образования страны не рассматриваются какие-либо исследования в области образования, и на них сильно влияют действия политических партий и их краткосрочные цели.

Госпожа Ч.Болортуя, главный редактор одного из ведущих новостных сайтов в Монголии ikon.mn, который в последние два года представляет различные исследования в сфере образования, сообщила, что Центр оценки образования при Министерстве образования, как первичное государственное учреждение, проводящее оценку академических полномочий, и Институт исследований образования долгое время скрывали правду о качестве образования в старших классах.

Исследование качества учащихся, проведенное в 2018 году Центром оценки образования, показало, что средняя оценка старшеклассников была неожиданно ниже по предметам математика, монгольский язык, английский язык. Средний балл снизился до 27-30 процентов (из 100 процентов) по разным предметам постепенно, начиная с 2000 года.