Военнослужащие 201-й российской военной базы передали свыше 1000 книг в Центральную городскую библиотеку Душанбе

CentralAsia (TJ) - Военнослужащие 201-й российской военной базы передали свыше 1000 книг в Центральную городскую библиотеку им. А.Лахути.

Все переданные книги пополнят книжный фонд библиотеки. Военнослужащими были переданы фолианты известных мировых классиков, специальные и научные издания.

Директор библиотеки А.Абдукаххор поблагодарил гостей за предоставленную литературу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. В ближайшее время литература будет поставлена на учет, после чего любой желающий сможет взять понравившуюся книгу домой для чтения.

После вручения книг А.Абдукаххор провел для военнослужащих базы экскурсию по библиотеке, показав зал для прослушивания аудиокниг, зал для проведения читательских конференций, а также зал с детской литературой. Отвечая на вопросы, директор библиотеки рассказал, что необходимо для получения книг. Центральная городская библиотека им. А.Лахути является единственной в Душанбе чьи книги читатели могут взять домой.