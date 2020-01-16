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  16 января 2020
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Шавкат Мирзиёев принял Сергея Лаврова

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 16 января, президент Шавкат Мирзиёев принял исполняющего обязанности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, находящегося в Узбекистане с официальным визитом.

Открывая встречу, президент Узбекистана с глубоким удовлетворением отметил возрастающую динамику в развитии двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба главы государства.

Сергей Лавров поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и передал искренние приветствия Президента России Владимира Путина. Особо подчеркнута определяющая роль лидеров двух стран в достижении современного уровня взаимодействия.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российских отношений, состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящих в этом году встреч на высшем уровне.

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