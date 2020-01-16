В Узбекистане предлагают декриминализировать оскорбления и клевету

CentralAsia (UZ) - Законопроект, смягчающий наказания за оскорбления и клевету, вынесен для общественного обсуждения в Узбекистане.

Проект документа опубликован 16 января на национальном портале законодательных актов.

Документ подготовлен национальным Агентством информации и массовых коммуникаций по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Авторы предлагают перевести клевету и оскорбления из уголовно наказуемых деяний в административные правонарушения. Так, согласно данной инициативе, за умышленное оскорбление или клевету (в том числе в интернет-пространстве), виновный будет наказан штрафом, а не ограничением или лишением свободы.

По официальным данным, в 2019 году в тюрьмы Узбекистана было отправлено 6957 человек.