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  16 января 2020
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В 2019 году в Узбекистане посадили в тюрьмы почти 7 тысяч человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В 2019 году в тюрьмы Узбекистана было отправлено 6957 человек. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Как отмечается в официальном сообщении, количество осужденных составило 27 603 лица, из них в отношении 6 957 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 19 278 лиц назначены другие виды наказаний, 1 368 лиц осуждены условно.

В числе осужденных 24 491 мужчина, 3 112 женщин, 10 700 молодых людей (в том числе 497 несовершеннолетних лиц) и 873 лица старше 60 лет.

Всего в прошлом году уголовные суды рассмотрели 28 846 дел против 36 845 человек. Эти цифры, по данным Верховного суда, сократились на 24,4 % дел и 24,2 % лиц меньше, чем за 2018 год.

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