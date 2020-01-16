Деятельность Улан-Баторской железной дороги и его главы Д.Жигжиднямаа были высоко оценены в Москве

CentralAsia (MNG) - В Москве состоялось заседание Генерального комитета АО Улан-Баторской железнодороги (УБЖД), на котором был обсужден и утвержден бюджет компании на 2020 год.

На заседании Генерального комитета АО УБЖД был высоко оценено перевыполнение плана перевозок в 2019 году.

По железной дороге, годовая пропускная способность которой составляет 25 миллионов тонн, АО УБЖД и его глава Д.Жигжиднямаа успешно продемонстрировали высокий уровень организации и перевезли 28,1 млн.тонн грузов, впервые в мире внедрили новые передовые технологии в организации движении поездов и обеспечили возможности отправки нескольких поездов партиями между станциями в реальном времени в тактовом режиме.

Попытки строительства железной дороги в Монголии велись с 1895 года. С проектом строительства ветки Транссибирской магистрали через Монголию обратился к российскому императору Петр Бадмаев и получил для этого ассигнования в размере 2 млн. золотых рублей. Однако магистраль прошла не через Монголию, а по территории Маньчжурии.

В 1910 году Россия представила Китаю проект сооружения железной дороги от озера Байкал до Пекина, пролегающую через пустыню Гоби.

В августе 1911 года монгольские делегации Чинван Ханддоржа, ламы Цэрэнчимида и гун Хайсана посетили Москву и выразили просьбу Правительства Монголии о помощи в постройке железной дороги. В 1915 году хан Намнасурэн и ван Удай обратились к российскому правительству с аналогичной просьбой, но безрезультатно. В том же году монгольский император VIII Богд Жавзандамба издал указ о развитии горнодобывающей промышленности и строительстве железной дороги.

Начало железнодорожному транспорту в Монголии было положено в 1938 году строительством узкоколейной (750 мм) железной дороги Улан-Батор-Налайх для снабжения столицы Монголии углём. Первый поезд по этой ветке длиной 43 км прошёл 11 июля 1938 года, а полноценная эксплуатация началась осенью того же года. На дороге использовались паровозы серий 157, 159 и ВП1.

В ожидании боевых действий в районе реки Халхин-гол в ноябре 1939 года была построена железная дорога протяженностью около 268 км от границы СССР (Соловьевск) до Баянтумэна (ныне г. Чойбалсан) сегодня это участок железной дороги Эрэнцав-Баянтумэн.

В 1947 году в рамках соглашения между МНР и СССР "О сотрудничестве" началось строительство железнодорожной линии Наушки - Улан-Батор и через два года строительство пути протяженностью 400 км было завершено. В 1949 году было подписано Соглашение между правительствами СССР и МНР от 06 июня 1949 года о создании Акционерного общества «Улан-Баторская Железная Дорога» (УБЖД) с местонахождением в городе Улан-Батор.

В 1952 году подписано трехстороннее соглашение между правительствами МНР, СССР и КНР о начале прямого железнодорожного сообщения между СССР и КНР через МНР.

Строительство участка железной дороги от Улан-Батора до Замын-Ууд

В 1953 году в Улан-Баторе открыт железнодорожный техникум, готовивший специалистов среднего звена для железной дороги.

1 декабря 1955 года открыто движение по железной дороге от Улан-Батора до Замын-Уда протяженностью 713 км. В 1956 году открыто прямое железнодорожное сообщение между СССР и КНР через МНР.