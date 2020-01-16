Монгольская актриса и корейский футболист снялись в рекламе Adidas

CentralAsia (MNG) - В рекламе бренда Adidas сыграла монгольская актриса А. Баярцэцэг с капитаном сборной Кореи по футболу Сон Хын Мином. Фотосессия бренда Adidas стартовала 16 января текущего года и в феврале картины начнут вещаться в Корее.

Сон Хын Мин — южнокорейский футболист, нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи. В 2008 году Сон перешёл в молодёжную команду «Гамбург» в возрасте 16 лет. В предсезонный период сезона 2010/11 он был одним из лидеров команды, забив 9 голов. В этом же сезоне он подписал первый профессиональный контракт с «Гамбургом». В августе 2010 года получил травму стопы и выбыл на 2 месяца. Вернулся в строй 30 октября 2010 года и забил свой первый гол в официальных встречах Бундеслиги в ворота команды «Кёльн». Стал самым молодым автором гола в истории «Гамбурга», превзойдя Манфреда Кальца.

В ноябре 2010 года Сон подписал новый контракт с «Гамбургом», который рассчитан до 2014 года. В Германии получил прозвище «корейский Мюллер» и похвалу Франца Беккенбауэра, который сказал что у Сона есть все качества, чтобы стать вторым Чха Бом Гыном.

13 июня 2013 года Сон перешёл в «Байер», с которым подписал контракт до 2018 года. 9 ноября 2013 года Сон оформил хет-трик в ворота своей бывшей команды и отдал результативную передачу. «Байер» обыграл «Гамбург» со счётом 5:3, а Сон Хын Мин был признан лучшим игроком матча.

28 августа 2015 года Сон перешёл в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур», подписав контракт до 2020 года.

Баярцэцэг Алтангэрэлийн — одна из «ТОП-20» участниц конкурса красоты «Мисс Мира-2016», монгольская актриса А.Баярцэцэг получила приглашение от тайландской студии «Nipan» сыграть в боевике «The Warfighter Amazons» или (Амазонки).

Она сыграла роль храброй девушки под псевдонимом «Falcon» или (Сокол). Снимки фильма начнутся в Тайланде в сентябре, в городе Чанг Май.

Напомним, что талантливая мисс А.Баяцэцэг во время участия в конкурсе «Мисс Мира-2016» получила приглашение от американской компании «Волта Дисней» сыграть в художественном фильме «Мулан».

В 2014 году она снялась в американском сериале Марко Поло Netflix. Она также снялась в фильме "Истощение" известного голливудского актера Стивена Сигала, премьера которого состоялась в 2018 году. Она свободно говорит на английском, французском и испанском языках.

А также молодая актриса и мисс Монголии А.Баярцэцэг признана лучшей актрисой ноября прошлого года завершившегося 41-го кинофестиваля Cinema e Donne во Флоренции, Италия. Этой награды она удостоена за главную роль в художественном фильме «Хөх тавилан» («Синяя судьба»), снятом по роману монгольского писателя Д. Норова.

Теперь она осуществила свою мечту детства и стала студенткой первой Центрально-азиатской школы речи и драмы, Королевской театральной школы Лондонского университета ( “Royal Central School of Speech & Drama”).