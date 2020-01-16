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  16 января 2020
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ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в Узбекистан - $576 миллионов в 13 инвестиционных проектах

CentralAsia (UZ) -  ЕБРР достиг нового рекорда в Узбекистане в 2019 году, осуществив инвестиции в 13 проектов частного и государственного секторов в размере 576 миллионов долларов США (517 миллионов евро) – крупнейший объем финансирования за всю историю работы Банка в стране. Об этом сообщили в представительстве ЕБРР в Ташкенте.

Банк проинвестировал в ключевые инфраструктурные проекты и расширил свою деятельность, открыв региональный офис в Андижане в Ферганской долине, самой густонаселенной части Центральной Азии.

В энергетическом секторе Банк осуществил крупнейшие на сегодняшний день инвестиции в Узбекистане, предоставив суверенный кредит в размере 213,8 млн. Евро для строительства дополнительных генерирующих мощностей на Талимарджанской электростанции. Другие ключевые инвестиции в инфраструктуру включают: проект строительства линий электропередач в Навои (71,5 млн. Евро), проект реконструкции системы водоотведения в Кашкадарьинской области (53,4 млн. Евро) и проект реконструкции системы водоотведения в Хорезме (80,2 млн. Евро).

ЕБРР оказал поддержку МСП через кредитные линии финансовым организациям, а также за счет прямых кредитов в сфере производства, таких как финансирование расширения деятельности Healthline, ведущего местного производителя и продавца одноразовых медицинских товаров, на сумму 8,55 млн евро. Тилло Домор, популярный местный производитель сыра, получил финансирование Банка через механизм разделения рисков с Хамкорбанком.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана 1,85 млрд. Евро, участвуя в 79 проектах.

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