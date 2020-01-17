В результате взрыва на газозаправочной станции в Джизаке погиб мужчина

CentralAsia (UZ) - 16 января около 11:30 на газозаправке (пропан), расположенной в махалле Янгихаёт Зарбдорского района Джизакской обласи во время ремонтных работ из-за утечки газа произошел взрыв.

Как сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел, в результате взрыва работник АГЗС, 40-летний Ш. А. погиб на месте.

Другой рабочий госпитализирован с различными телесными повреждениями.

Как сообщается, взрыв был вызван искрой, произошедшей во время ремонта и сварочных работ.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины взрыва устанавливаются. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе.