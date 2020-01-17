Смотрят порнографические материалы во время уроков. В школах Туркменистана запретили мобильные телефоны

CentralAsia (TM) - В Туркменистане ввели ограничение на пользование мобильными телефонами в школах, которое касается как учеников, так и преподавателей.

14 января стало известно о запрете приносить и пользоваться мобильными телефонами в школах Ашхабада, затем ограничение на устройства сотовой связи ввели в школах в Балканском, Лебапском и Дашогузском велаятах.

Как сообщают корреспонденты Радио Азатлык, во всех городских и этрапских средних школах этих велаятов проводятся родительские собрания. На них родителей предупреждают, что ученикам впредь строго запрещается приходить в школу с мобильными телефонами.

«Классные руководители информируют, что в стране вступил в силу указ о запрете приносить и пользоваться мобильными телефонами в школах. Но, что это за указ не уточняют и не показывают его копию. Также они приводят разные примеры тому, как телефоны плохо влияют на воспитание детей», сообщил корреспондент в Лебапском велаяте.

По его словам, 15 января в 1-школе города Туркменабада на родительском собрании классный руководитель рассказал о том, как среди учеников и преподавателей были выявлены те, кто на телефонах смотрели порнографические материалы. Но он не уточнил в какой школе это произошло.

«Классные руководители рассказали о том, что некоторые скрыто снимают то, что происходит между учеником и преподавателем и размещают это в интернете. И поэтому строго запрещается приносить в школу современные телефоны. Но они также предлагают родителям купить детям простые телефоны без камер, которыми можно пользоваться для телефонных звонков», сослался корреспондент на нескольких родителей.

14 января корреспондент Азатлыка в туркменской столице сообщил, что в этот раз запрет пользоваться сотовыми телефонами в школах коснулся не только учеников, но и преподавателей.