В Пекине открылся новый образовательный комплекс монгольского языка и культуры

CentralAsia (MNG) - Единственный монгольский детский сад «Наран» в Пекине превратился в школьный комплекс монгольских народностей.

Нарангоо окончила Университет Внутренней Монголии по профессии журналист и позже основала монгольский национальный детсад для продвижения и сохранения монгольского языка и культуры. Садик открылся 10 лет назад.

В это время Нарангоо создала высококвалифицированную команду для сохранения культурного наследия и языка монголов и обучения потомков монгольской нации на их родном языке.

16 января была официально объявлена совместная пресс-конференция с коллегами, которые недавно расширили сферу своей деятельности, создав комплекс монгольских начальных школ в Пекине; детский сад и начальные школы.

А также специальные курсы будут предлагаться для детей на монгольском языке и музыкальных инструментах в качестве основного содержания школьной программы. Для этой цели они приглашают специальных преподавателей из Монголии.

Недавно открывшийся комплекс школ и детских садов открыт не только для этнических монголов в Китае, но и для монголов, живущих и работающих в Пекине, а также для иностранцев, интересующихся монгольской культурой.

Новые рекрутеры будут зачислены с января по июня 2020 года, а официальный запуск ожидается с сентября.