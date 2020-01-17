Школьник из Таджикистана, растрогавший президента, получает лечение в больнице (видео)

CentralAsia (TJ) - 16 января Бинямин Илхом, ребенок, который накануне растрогал президента Таджикистана Эмомали Рахмона своими слезами и рассказом о своей болезни, по поручению министра здравоохранения Насима Олимзода прошел консилиум под руководством первого замминистра Саиды Умарзода и госпитализирован в гастроэнтрологическом отделении больницы "Истиклол”, сообщает сайт Ахбор.

Минздрав Таджикистана сообщило на своем вебсайте, что врачи оценивают состоянии Бинямина как стабильное и его лечение проходит под непосредственным контролем министра здравоохранениям Олимзода.

15 января на церемонии открытия школы №65 в г. Душанбе 10-летний Бинямин Илхом, один из лауреатов республиканского конкурса "Фурӯғи субҳи доноӣ” ("Книга – зари сиянье”) во время встречи с президентом рассказал, что мечтает стать врачом. Когда президент спросил, а почему врачом?, ребенок расплакался. Эмомали Рахмон спросил, почему он плачет, разве у них дома кто-то болен? На что Бинямин ответил, что болен он сам и врачи сказали, что его лечение возможно только заграницей, а у его семьи нет таких возможностей, потому что его мать домохозяйка, а отец – пограничник. Президент Эмомали Рахмон был так затронут рассказом больного ребенка, что успокаивал его ласковыми словами, а потом поручил организовать и обеспечить его бесплатное лечение в самых лучших условиях.

Видео беседы Эмомали Рахмона с Биняминов вызвало шквал реакций в Интернете.