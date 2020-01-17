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  17 января 2020
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В Японии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом из Китая

CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения Японии сообщило о регистрации первого в стране случая заражения новым штаммом коронавируса. Вирус обнаружен у мужчины, который посещал город Ухань в материковой части Китая. В декабре в Ухане произошла вспышка пневмонии, которая могла быть вызвана этим вирусом, передает NHK.

По данным министерства, возраст зараженного мужчины - от 30 до 40 лет. Он проживает в префектуре Канагава около Токио. 3 января в Ухане у него поднялась температура. После возвращения в Японию 6 января мужчина обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.

Государственный институт инфекционных заболеваний провел анализы и обнаружил новый коронавирус.

По данным министерства, мужчина полностью выздоровел и был выписан из больницы в среду.

Сообщается, что, по словам пациента, он не посещал рынок морепродуктов в Ухане, с которым было связано большинство случаев заражения. Власти полагают, что мужчина находился в тесном контакте с зараженными людьми.

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