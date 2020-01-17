Пассажиров из Китая сканируют тепловизором в аэропорту Нур-Султана

CentralAsia (KZ) - В Казахстане ни одного случая заболевания новым типом коронавируса из Китая пока не зарегистрировали, сообщают врачи. Но загадочный вирус заставил перейти все ответственные службы на усиленный режим работы, передает 24.kz.

В зоне повышенного внимания – пассажиропоток из КНР. Зона прилета. Рейс "Пекин – Нур-Султана". Всех пассажиров из Китая сканирует специальный прибор.

За считанные секунды этот прибор показывает, повышена ли температура тела у человека. Если да, то его ведут в изолятор для дальнейшего осмотра. Каждую неделю из Китая в Нур-Султан прибывает 10 рейсов. В Алматы – 18.

Причина – усилен санитарно-эпидемиологический контроль из-за вспышки неизвестного типа вируса в Китае. Чтобы не допустить проникновения инфекции на территорию Казахстана, в аэропортах столицы и Алматы, а также на железнодорожных станциях, где курсируют поезда, следующие из Урумчи, идут профилактические работы.

- У нас отработан четкий алгоритм, который знает практически каждый проводник, каждый бортпроводник, который летает или ездит на поезде в КНР. Перед тем как выехать в Китайскую Народную Республику, все проводники пассажирских поездов, бортпроводники, летный состав проходят инструктаж по непосредственно симптомам данного заболевания, профилактике, как действовать в тех или иных случаях, - отметил Ермек Токбергенов, и.о. руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте МЗ РК.

По словам специалистов, симптомы загадочного вируса схожи с атипичной пневмонией: высокая температура, лихорадка, одышка и сухой кашель. В 2002 году нечто подобное в Китае уже наблюдалось. В провинции Гуандун обнаружили коронавирус, вызывавший тяжелый острый респираторный синдром. Тогда от него пострадали десятки тысяч человек.

- Пока источник инфекции не установлен. Коронавирус может вызывать заболевания как у человека, так и собак, кошек, свиней, птиц и крупного рогатого скота. Возможно, кто-то из этих животных является переносчиком данной инфекции. Инкубационный период составляет 10 дней, - уточнил Альберт Аскаров, директор оперативного центра по ЧС в общественном здравоохранении НЦОЗ МЗ РК.

Когда снимут усиленный санитарно-карантинный режим в аэропортах и на железнодорожных станциях, неизвестно. Пока же специалисты призывают казахстанцев соблюдать элементарные правила гигиены и вовремя проходить вакцинацию.