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  17 января 2020
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В Китае второй человек скончался из-за нового коронавируса
Предыстория: В Японии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом из Китая

CentralAsia (CA) -  В китайском городе Ухань 15 января второй человек стал жертвой нового коронавируса. Власти города сообщали о первом умершем 11 января. Врачи утверждали, что причиной смерти стало общее состояние больного, передает Reuters.

О распространении болезни, похожей на пневмонию, стало известно в конце декабря 2019 года.

"По состоянию на данный момент, в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса, из них 12 человек уже выписаны из больницы, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, два человека умерли, состояние остальных оценивается как стабильное", - приводит данные РИА Новости со ссылкой на на городской комитет по вопросам здравоохранения.
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