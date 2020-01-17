12-летний школьник из Монголии выиграл в соревновании по зимнему плаванию в Китае

CentralAsia (MNG) - 12-летний спортсмен из Улан-Батора завоевал золотую медаль по зимнему плаванию в Китае.

Школьник 7-го класса средней школы №24 столицы Монголии Төгсжаргалын Адьшаа соревновался в заплыве на 25 метров брасом при температуре +3 по Цельсию в воде. Другие соперники были на 3 года старше его. Всего на соревнования приехало около тысячи спортсменов из 30 стран.

Зимнее плавание очень распространено в северной части Китая. Там проводятся массовые заплывы и есть постоянно действующие платные для зрителей проруби.