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  17 января 2020
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12-летний школьник из Монголии выиграл в соревновании по зимнему плаванию в Китае

CentralAsia (MNG) -  12-летний спортсмен из Улан-Батора завоевал золотую медаль по зимнему плаванию в Китае.

Школьник 7-го класса средней школы №24 столицы Монголии Төгсжаргалын Адьшаа соревновался в заплыве на 25 метров брасом при температуре +3 по Цельсию в воде. Другие соперники были на 3 года старше его. Всего на соревнования приехало около тысячи спортсменов из 30 стран.

Зимнее плавание очень распространено в северной части Китая. Там проводятся массовые заплывы и есть постоянно действующие платные для зрителей проруби.

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