[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП под Саратовом

CentralAsia (UZ) -  Автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai Starex попали в лобовое ДТП на трассе в Саратовской области. В результате аварии погибли пять человек, сообщают официальные представители пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, водитель минивэна выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, однако не сумел справиться с управлением и своевременно вернуться на полосу попутного движения, допустив лобовой столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем ГАЗ-3110. В результате аварии погибли оба водителя и три пассажира минивэна, еще четыре человека, находившиеся в салоне Hyundai, получили тяжелые ранения.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее отделение скорой помощи.

По данным российских СМИ, все, кто ехал в минивэне были гражданами Узбекистана. Семьи погибших, а также пострадавшие граждане Узбекистана получат помощь от консульства своей страны, сообщили СМИ.

print
  • На рынке Ташкента мужчину насмерть зарезали кухонным ножом
  • Пассажиров из Китая сканируют тепловизором в аэропорту Нур-Султана
  • Военнослужащие 201-й российской военной базы передали свыше 1000 книг в Центральную городскую библиотеку Душанбе



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189