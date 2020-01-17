Трое граждан Узбекистана погибли в ДТП под Саратовом

CentralAsia (UZ) - Автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai Starex попали в лобовое ДТП на трассе в Саратовской области. В результате аварии погибли пять человек, сообщают официальные представители пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, водитель минивэна выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, однако не сумел справиться с управлением и своевременно вернуться на полосу попутного движения, допустив лобовой столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем ГАЗ-3110. В результате аварии погибли оба водителя и три пассажира минивэна, еще четыре человека, находившиеся в салоне Hyundai, получили тяжелые ранения.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее отделение скорой помощи.

По данным российских СМИ, все, кто ехал в минивэне были гражданами Узбекистана. Семьи погибших, а также пострадавшие граждане Узбекистана получат помощь от консульства своей страны, сообщили СМИ.