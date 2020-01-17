ГИК Монголии представила доклад о подготовке к парламентским выборам

Глава ГИК Монголии справа

CentralAsia (MNG) - 15 января Генеральная избирательная комиссия (ГИК) Монголии выступила с докладом о подготовительных работах к предстоящим парламентским выборам 2020 года.

Глава ГИК Ц.Содномцэрэн рассказал, что недавние поправки к Закону о парламентских выборах внесли исправления в любые недостатки и проблемы, возникшие при организации предыдущих выборов в стране, и в общих чертах изложены правила для контролируемых выплат и прозрачности. Он также отметил, что закон позволяет пересчитывать контрольный подсчет до 50 процентов всех бюллетеней на выборах.

Распределение избирательных округов будет завершено парламентом до 1 февраля, говорит Ц.Содномцэрэн. Поправки к Закону о выборах позволяют проводить парламентские выборы 2020 года с системой голосования в целом.

С начала года выборов и до конца дня голосования организация любых публичных мероприятий, направленных на то, чтобы выиграть голоса и распределить подарки (в натуральной или денежной форме), запрещена в соответствии с законом.За любые действия, не выполненные в течение этого периода, будут налагаться штрафы в размере по Законе о нарушении регулируется штрафом в размере 20 миллионов тугриков физических лиц и юридическим лицом в размере 200 миллионов тугриков. Тем не менее, действующим членам парламента разрешается встречаться с избирателями лично, чтобы представить свой отчет о работе. Другим словам депутатам запрещено раздавать подарки избирателям, но они могут рассказывать отчеты своей работы.

Кроме того, представители Комиссии по регулированию связи Монголии сообщили, что они работают с компанией Facebook, чтобы принять необходимые меры для предотвращения распространения дезинформации на платформе во время выборов.

Напомним, ранее ГИК представила в парламент свое предложение о назначении выборов на 24 июня 2020 года.