«Мягкая сила по-узбекски в действии». Главу МИД России в Ташкенте накормили лагманом

CentralAsia (UZ) - Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, находящегося с визитом в Ташкенте, 16 января угостили лагманом. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.

"В Ташкенте приготовили #лагмандляминистра - одно из любимейших блюд Сергея Викторовича.

В Ташкенте приготовили #лагмандляминистра - одно из любимейших блюд Сергея Викторовича. Мягкая сила по-узбекски в действии? #россияузбекистан pic.twitter.com/L48rX4b1xg — Russia in Uzbekistan (@russiauz) January 16, 2020

Мягкая сила по-узбекски в действии", - сообщило в Твитере посольство РФ в Узбекистане.

Как сообщалось ранее, Лаврова принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, также прошли встречи с главой МИД Абдулазизом Камиловым.

Предусмотрено посещение филиала Московского государственного института международных отношений в Ташкенте. Министр иностранных дел Российской Федерации выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО, открытого 9 декабря прошлого года.

Планируется также подписать Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы, предусматривающей сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики.