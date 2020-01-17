В роддомах Туркменистана врачи боятся «плохой» статистики и отказываются принимать роды с риском - СМИ

CentralAsia (TM) - После публикации материала о том, что женщины в Дашогузе из-за высокой смертности в центре «Эне мяхри» предпочитают рожать в старом роддоме без каких-либо условий, редакция turkmen.news получила немало откликов и из других городов Туркменистана. В целом, как следует из полученных сообщений, ситуация схожа и в Ашхабаде, и в Мары, сообщает издание.



В Международном центре перинатологии и гинекологии «Эне мяхри» в Ашхабаде самые низкие показатели материнской и детской смертности, но только лишь потому, что врачи центра отказываются принимать роды, если есть угроза жизни женщины или риск потерять ребенка.

«Еще несколько лет назад ситуация была иной – врачи делали свое дело, несмотря ни на что, сообщил источник, близкий к этому учреждению. – Даже за сложные роды брались и проводили их естественным путем, без оперативного вмешательства».

Сейчас же, как выразился источник, «режут всех подряд», даже если для кесарева нет никаких показаний. Статистика прежде всего. Если же во время беременности были осложнения или УЗИ показало плохое состояние плода, то врачи вообще не принимают роженицу, отправляя ее либо в Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребенка (Перинатальный центр), либо в Научно-исследовательский институт охраны здоровья матери и ребенка в 11 микрорайоне.

В Институте, как и в старом роддоме Дашогуза, нет никаких условий. Общие палаты переполнены, в них находятся от шести до двенадцати пациенток, а за коммерческие палаты на двух человек нужно платить. При этом в больнице круглый год комары и другие насекомые. Но эти условия три дня можно как-то перетерпеть, считает читатель из Ашхабада, зато в Институте работают самые опытные акушеры, и послеродовой уход там как за мамой, так и за младенцем на приличном уровне. По словам собеседника turkmen.news, в Институт на роды приводят и студентов-медиков, это для них обязательная практика.

В марыйском центре «Эне мяхри», когда у женщины начинаются роды, часто никого из акушеров на месте не оказывается. По мнению постоянного читателя turkmen.news из региона, врачи и акушерки боятся остаться один на один с роженицей, страшась ответственности. Если что случится с матерью или ребенком, именно они и будут отвечать. Вот как источник описывает известный ему случай, произошедший несколько месяцев назад:

— Хорошо, что с роженицей поехала ее мать, потому что ее помощь оказалась неоценима. В момент рождения ребенка рядом не было никого, кроме… санитарки. Ни врачей, ни акушерок поблизости. Медлить было нельзя. Санитарка стала принимать роды, но в какой-то момент ребенок застрял в родовых путях. Тогда женщина закричала матери, чтобы та шла ей на помощь. Мама в чем была заскочила в помещение, и они вместе стали выдавливать ребенка из чрева локтями, чтобы малыш опять начал двигаться к выходу. Слава Аллаху, они справились, и все закончилось благополучно. На вопрос, почему они оставляют рожениц одних и что было бы с женщиной, не окажись мать рядом, акушерка невозмутимо ответила: ушла, мол, по делам, твоя дочь тут не одна такая.

Хорошая статистика, а еще деньги являются причиной частого проведения в центре операции кесарево сечение. Если за естественные роды платить нужно только в кассу, то за кесарево в двойном размере – в кассу и каждому из участвующих в операции в карман: врачу, анестезиологу, медсестре, реаниматологу… Всем им выгодно проводить операции, а не принимать обычные роды, заключает издание.