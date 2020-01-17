Уровень преступности в Монголии в 2019 году снизился на 13%

CentralAsia (MNG) - В Монголии в 2019 году было зарегистрировано 31,5 тысячи преступлений, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщают данные Национального статистического комитета,

Уровень преступности на 10 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше составлял в среднем 146 в 2019 году, что на 13,6% меньше, чем в предыдущем году.

Снижение произошло в основном за счет уменьшения числа прав собственности на 4127, краж на 4456, числа грабежей на 629, на вторжение в здоровье людей на 869, мошенничества на 684, против права на жизнь на 78 и против национальной безопасности на 70, так что уровень преступности снизился по сравнению с предыдущим годом. А также Монгольские полицейские хорошо выполняют свои обязанности и используют IT технологии как CCTV и дроны.

Убытки от преступной деятельности составили 162,3 млрд.тугриков, что означает, по сравнению с предыдущим годом снизились на 31,0 млрд.тугриков.

В первой половине января текущего года в Монголии также наблюдается снижение уровня уголовной преступности.