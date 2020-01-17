Мигранты из Узбекистана размахивали флагом на площади Петербурга. Позже они были наказаны за другие правонарушения

CentralAsia (UZ) - Полицейские Центрального района Петербурга отсмотрели видео с десятком мигрантов из Узбекистана после ночного празднования Нового года. Когда мигрантов нашли, то у всех них возникли административные нарушения, связанные с правилами проживания иностранцев.

По информации «Фонтанки», на днях сотрудники УМВД по Центральному району Петербурга закончили процедуры по оформлению протоколов об административных нарушениях в отношении 14 приезжих из Узбекистана и Таджикистана. Незначительность ситуации восполняется причинами внимания к ним ГУ МВД, о которых стало известно «Фонтанке».

По данным издания, все 14 человек присутствовали на Дворцовой площади в новогоднюю ночь, как, впрочем, и тысячи других мигрантов. МВД РФ снимало online поведение зрителей и прохожих. Так, на камеры попались те, кто, сидя на плечах своих знакомых, активно демонстрировали флаги Узбекистана.

По информации «Фонтанки», руководство ГУ МВД порекомендовало Центру «Э» пристально взглянуть на этих конкретных граждан.

«А есть правило, запрещающее размахивать флагами чужих стран?» – спросил журналист «Фонтанки» у собеседника в ГУ МВД РФ после того, как узнал об этом.

«Правила такого нет. Вы сами знаете, что это не запрещено, – ответили изданию, дипломатично добавив и практически подтвердив версию журналистов: – Мы уверены, что подобные действия мигрантов вызывают логичные ожидания горожан от полиции Петербурга».

«Фонтанке» известно, что, обнаружив в пространстве всех 14 уроженцев Азии, сотрудники нашли у каждого какое-то нарушение. У одних – предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, у других – нарушение правил въезда.

В результате троих приговорили к принудительному выдворению, одного – к самостоятельному выезду за пределы РФ, остальным срок пребывания на территории России сокращен или поданы документы в Управление по вопросам миграции о запрете на повторный въезд.