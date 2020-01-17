Какой язык монголам легче выучить: китайский или русский? В Улан-Баторе китайский культурный центр открыл свой клуб

CentralAsia (MNG) - Китайский культурный центр в Монголии 15 января открыл клуб китайского языка и культуры.

- Наш клуб предлагает монголам возможность улучшить свое произношение, восприятие тонов на китайском языке и узнать глубже культуру, - сказал Хурцбаатар, высокопоставленный сотрудник Китайского культурного центра.

В этом клубе люди могут смотреть китайские фильмы, читать книги и играть в игры два раза в неделю: в среду и пятницу.

Также преподаватели клуба будут читать лекции о том, как улучшить навыки произношения на китайском языке и проводить беседы со студентами.

«Я действительно счастлив, что любой, кто интересуется нашим языком и культурой, может приехать сюда, чтобы обменяться мнениями и улучшить свои знания китайского языка», - сказал Болдбаатар Тэргэл, студент третьего курса Монгольского государственного университета образования.

Русский или китайский? Какой язык монголам учить проще

Вот, что думают по этому поводу сами монголы.

Билгүүн Баярсайхан, студент Монгольского национального университета медицинских наук:

- Конечно, русский язык. Произношение в русском языке и чтение на нем легко даются монголам. В любом случае, если бы меня попросили выбрать, какой язык учить – русский или китайский, я бы выбрал китайский. Грамматика китайского языка в чем-то похожа на грамматику монгольского.»

- Тувшин Даш, житель города Эрдэнэт, соцработник в неправительственных организациях:

- Для монголов русский язык намного проще, чем китайский. Несмотря на то, что у русского языка очень сложная грамматика, а китайская грамматика чрезвычайно проста, русский язык во всех отношениях намного проще. Выучить китайские иероглифы - занимает много времени. С другой стороны, монголы уже знают кириллицу. Китайское произношение чрезвычайно чуждо монголам и очень сложно для нас, особенно тоны.

Жим Гэрэл:

- Определенно русский. Практически все знают основы русского, поэтому их легко изучать. С другой стороны, китайский язык слишком жесткий и слишком чужд монголам.