Прокуратура Ташкента разместила фото окровавленного трупа Наримана Григоряна и позже извинилась

CentralAsia (UZ) - Прокуратура города Ташкента на своей официальной странице в Telegram-канале разместила несколько фотографии окровавленного трупа убитого в Ташкенте дизайнера Наримана Григоряна, которые тут же распространили другие издания.

После этого в соцсетях и СМИ Узбекистана пошло обсуждение о том, как должны реагировать родственники погибшего на действия прокуратуры.

«Вот как бывает, когда в пиар-службе работают прокуроры, а не пиарщики. Но даже такие суровые люди должны были понять, что публиковать изображения окровавленных тел с неприкрытыми гениталиями немножко перебор? Это просто кошмар. Другого слова не подобрать», - написал администратор Telegram-канала «Добрый пиарщик».

Прокуратура города Ташкента позже прокомментировала ситуацию, вызвавшую общественный резонанс.

"Выложенные 15 января этого года в Instagram, Facebook и Telegram-каналах материалы прокуратура города Ташкента готовила для личных нужд и наглядного обучения студентов, привлеченных к месту преступления. Однако из-за ошибки оператора это видео было загружено вместе с остальными материалами, которые готовились к размещению на официальном канале. В результате, прокуратура города Ташкента незамедлительно приняла меры по удалению этого видео с официального канала и принесла извинения гражданам за сложившуюся ситуацию", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.