Премьер-министр Украины подал в отставку

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому. Решение было принято с целью «убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту», передает "Ъ".



«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент»,— написал Гончарук.

В офисе президента его заявление уже получили. «Президент Украины получил поданную премьер-министром Алексеем Гончаруком просьбу об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно»,— говорится в сообщении в Facebook.

Решение об отставке принято на фоне публикации на YouTube-канале «Как обмануть президента» аудиозаписей, на которых, как утверждают авторы канала, господин Гончарук обсуждает повестку дня перед тем, как идти на совещание к президенту. На одной из них якобы глава правительства говорит, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». Сам господин Гончарук назвал публикацию вбросом недоброжелателей.

«В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда»,— написал Гончарук в сообщении об отставке.