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  17 января 2020
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В Навои произошел пожар в крупном торговом комплексе. Сгорели 20 магазинов

CentralAsia (UZ) -  В 4-этажном торговом комплексе в Навои поздно вечером 16 января произошел пожар, сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.

По данным ведомства, возгорание началось 4 этажном торговом комплексе расположенный в городе Навои примерно в 21:15 часов.

В результате пожара сгорело полностью 6 магазинов одежды площадью 150 кв.м. еще 14 пришли в негодность. Получивших телесные повреждения и жертв нет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины пожара устанавливаются.

В социальных сетях распространились видео пожара:

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