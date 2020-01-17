В Навои произошел пожар в крупном торговом комплексе. Сгорели 20 магазинов

CentralAsia (UZ) - В 4-этажном торговом комплексе в Навои поздно вечером 16 января произошел пожар, сообщает Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.

По данным ведомства, возгорание началось 4 этажном торговом комплексе расположенный в городе Навои примерно в 21:15 часов.

В результате пожара сгорело полностью 6 магазинов одежды площадью 150 кв.м. еще 14 пришли в негодность. Получивших телесные повреждения и жертв нет.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины пожара устанавливаются.

В социальных сетях распространились видео пожара: