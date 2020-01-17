ВБ поможет Узбекистану в модернизации аэропортов

- Узбекистан, общество
- 14:27, 17 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Всемирный банк готов участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов Узбекистана.
Об этом заявил вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер на встрече с первым заместителем премьер-министра Республики Узбекистана - министром транспорта Очилбоем Раматовым в Ташкенте 16 января.
Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком, а также реализации проектов в приоритетных направлениях сотрудничества.
Сирил Мюллер отметил, что Всемирный банк оказывал финансовую поддержку Узбекистану, в основном в области дорожного строительства. Всемирный банк выразил готовность участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов в Узбекистане.