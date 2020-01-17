ВБ поможет Узбекистану в модернизации аэропортов

CentralAsia (UZ) - Всемирный банк готов участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов Узбекистана.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер на встрече с первым заместителем премьер-министра Республики Узбекистана - министром транспорта Очилбоем Раматовым в Ташкенте 16 января.

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком, а также реализации проектов в приоритетных направлениях сотрудничества.

Сирил Мюллер отметил, что Всемирный банк оказывал финансовую поддержку Узбекистану, в основном в области дорожного строительства. Всемирный банк выразил готовность участвовать в проектах по модернизации инфраструктуры аэропортов в Узбекистане.