Рогунская ГЭС получит больше половины бюджетных средств , предусмотренных для развития энергетики

CentralAsia (TJ) - Больше половины средств, предусмотренных госбюджетом Таджикистана на 2020 год на развитие энергетического сектора, будут направлены на строительство Рогунской ГЭС.

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики, в проекте госбюджета на текущий год на развитие указанной отрасли предусмотрено выделить 3 млрд. 927,6 млн. сомони ($405,3 млн.).

Порядка 2,1 млрд. сомони ($216,7 млн.) из них будут направлены на строительство объектов Рогунской гидроэлектростанции.

Бюджетное финансирование достройки Рогуна в этом году соразмерно со средствами, выделенными на эти цели в прошлом году.

В целом, за счет всех источников в 2019 году планировалось направить на строительство этой гидростанции 4 млрд. сомони.

Строительные работы и закупка необходимого оборудования, в частности, осуществляется за счет остатка средств, привлеченных посредством размещения евробондов на международных финансовых рынках, а также за счет средств, вырученных от продажи акций ОАО «Рогунская ГЭС».

В 2018 году на строительство Рогунской ГЭС, с учетом дополнительной суммы, было выделено 4,7 млрд. сомони. Этот показатель на 889 млн. сомони больше, чем в 2017 году.

Напомним, 15 января Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил поправки в закон РТ «О приватизации государственной собственности».

Поправки предусматривают разрешение на привлечение инвестиций, в том числе, иностранных на развитие деятельности ОАО «Рогунская ГЭС».