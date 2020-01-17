Монгольский и венгерский. Чем схожи эти два языка?

CentralAsia (MNG) - Габор Балинт Сенткатолнаи - венгерский лингвист, первый представитель языка эсперанто в Венгрии. Он изучал и освоил более 30 языков до своей смерти в 1913 году.
Во время службы в России с 1871 по 1875 год он проводил лингвистические исследования в городе Астрахани, среди калмык-монголамов, и в 1873 году он провел исследование в городе Урге (тогдашняя столица Монголии).
Основная цель его исследования состояла в том, чтобы определить происхождение венгерского языка, а также определения языка подобного, родственного языка. И нашел он его при исследовании в Монголии. Таким образом, он создал небольшой монгольско-венгерский словарь, перечислив слова с одинаковыми и похожими значениями.
Эта работа была завершена в 1873 году, более 140 лет назад.
Вот несколько слов, которые могут вас заинтересовать:
Өнгө - цвет
sárga (шар өнгө, шаар) - шар -желтый
fekete (хар өнгө, фекете) - бүдэг - тусклый
zöld ( ногоон өнгө, зөөлд) - зүлэг - зелени
barna (бор өнгө, борно) - бор - корничевый
fehér ( цагаан өнгө , фэхир) - цэхэр -беловатый
kék (хөх өнгө, кийк) -хөх - синий
Амьтан - животные
bika (бух, бико) - бух - бык
ökör ( үхэр, өкөр) -үхэр - крупный рогатый скот (корова)
borjú ( тугал, бага насны үхэр, борью) -бяруу - 2-летний теленок
teve ( тэмээ, тэвэ) - тэмээ - верблюд
bocs ( бамбарууш, бууч) - ботго - верблюжонок
juh (хонь, юух) - хонь хой - овца
kos (хуц хонь, куш) - хуц - баран
kecske (ямаа, кечкэ) - ишиг - козлят
kölyök (гөлөг, көеөк) - гөлөг - щенок
borz (дорго, боорз) - бурхи - самец тарбаган
szúnyog (шумуул, суниог) - соно - стрекоза
sas (бүргэд, шош) - тас - стервятник
daru (тогоруу, дору) - тогоруу - журавль
tyúk (тахиа, тьюк) -тахиа - курица
Байгалийн зүйлс - Натуральные вещи
bot (саваа, таяг, буут) - бут, мод - куст, дерево
árpa (арвай, арпа) - арвай - ячмень
búza (улаанбуудай, бууза) - буудай - пщеница
cserfa ( царс мод, чээрфа) - царс - дуб
nyárfa (улиас мод, ньарфа) - нарс - сосна
víz (ус, вийз) - ус - вода
folyó (гол, фолью) - булаг - речка, родник
tenger (тэнгис, тенгэр) - тэнгис - море
Хүнтэй холбоотой - Связанный с человеком
bátya, bácsi (ах, ахмад хүн, батьяа, баачи) - баз - брат или пожилой человек
öcs (дүү, өөч) - ач - внук
férj ( нөхөр,авааль, фийрь) - эр - муж, мужчина
rokon (садан төрөл, рокон) - ураг - родственник
orr ( хамар, урр) -хамар - нос
arc (нүүр, оорц) - царай - лицо
Szakál (сахал, сокал) - сахал - борода
kar (гар, кор) - гар - рука
ujj (хуруу, уйй) - үе (мөч) - сустав, артикуляция
hát (ар тал, нуруу, хаат) - хойт - спина
kebel (цээж, өр, кэбэл) - хэвэл - живот
talp (ул, суурь , толп) - тав (шархны) - шрам
bőr (арьс шир, бөөр) - арьс - почек, кожа
mocsing (суулт, муучинг) - булчин - мышцы
nyál (шүлс, ниал) - нулимас, нулимах,нулимдас - слюни
köpönyeg (нөмрөг, көпөньег) - хэвнэг - шинель
szerszám (багаж зэвсэг, серсаам) - зэр, зэвсэг - орудие
tál (тавиур, таал) - толь - зеркало
szij (бүс, сие) - сур - кожаный ремень
targonca (тэрэг, торгунца) - тэрэг - телега
Үйл үг - Глаголы
mosolyog (инээмсэглэх, мошоёог) - мушийх - улыбаться
dermed (даараад чичрэх, дермед) - даарах - охлаждать
hal (үхэх, хоол) - халь, халих - переполнить, разливаться
birkózik (барилдах, биркозик)- барилдах - бороться
harcol (тэмцэлдэх, хорцол)- харшилдах - быть в раздоре или конфликтовать
becsül (магтах, үнэлэх, бэчүүл) - бишир, бишрэх - восхищаться
bízik (итгэх, найдах, бизик) - ич, ичих - 1.надеться, 2.стесняться
szabad (чөлөө, болно, сабод) - зав - свободное время
kap (авах, коп) - ав, авах - взять, брать
hit (итгэл, хийт) - итгэл - надежда, вера
remény (найдвар, ремийн) - урамшил - надежда
szeretet ( хайр, сэрэтэт) - сэрэл - любовь, ощущение
család (гэр бүл, чолад) - чуулах, чуулган - форум
ország (улс, орсааг) - орон (эх) - страна
megye (аймаг, медье) - муж - губерн
falu (тосгон, фалу) - балгас - город, деревня
törvény (хууль, төөрвийнь) - төр - государство
ige (үйл үг, ийгэ) - үг - слово
szó (үг, суу) - цуу (яриа) - слухи
érdem (гавьяа, ийрдэм) - эрдэм - знание
kicsike (жижиг, кичикэ)- жижигхэн - маленький
picike (бяцхан, пицикэ) - бичикхэн - очень маленький
sok (олон, шок) - цуг - вместе
По материалом Чрезвычайного и Полномочного посла Монголии в Венгрии З.Батбаяра.