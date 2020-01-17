Монгольский и венгерский. Чем схожи эти два языка?

CentralAsia (MNG) - Габор Балинт Сенткатолнаи - венгерский лингвист, первый представитель языка эсперанто в Венгрии. Он изучал и освоил более 30 языков до своей смерти в 1913 году.

Во время службы в России с 1871 по 1875 год он проводил лингвистические исследования в городе Астрахани, среди калмык-монголамов, и в 1873 году он провел исследование в городе Урге (тогдашняя столица Монголии).

Основная цель его исследования состояла в том, чтобы определить происхождение венгерского языка, а также определения языка подобного, родственного языка. И нашел он его при исследовании в Монголии. Таким образом, он создал небольшой монгольско-венгерский словарь, перечислив слова с одинаковыми и похожими значениями.

Эта работа была завершена в 1873 году, более 140 лет назад.

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Өнгө - цвет

sárga (шар өнгө, шаар) - шар -желтый

fekete (хар өнгө, фекете) - бүдэг - тусклый

zöld ( ногоон өнгө, зөөлд) - зүлэг - зелени

barna (бор өнгө, борно) - бор - корничевый

fehér ( цагаан өнгө , фэхир) - цэхэр -беловатый

kék (хөх өнгө, кийк) -хөх - синий

Амьтан - животные

bika (бух, бико) - бух - бык

ökör ( үхэр, өкөр) -үхэр - крупный рогатый скот (корова)

borjú ( тугал, бага насны үхэр, борью) -бяруу - 2-летний теленок

teve ( тэмээ, тэвэ) - тэмээ - верблюд

bocs ( бамбарууш, бууч) - ботго - верблюжонок

juh (хонь, юух) - хонь хой - овца

kos (хуц хонь, куш) - хуц - баран

kecske (ямаа, кечкэ) - ишиг - козлят

kölyök (гөлөг, көеөк) - гөлөг - щенок

borz (дорго, боорз) - бурхи - самец тарбаган

szúnyog (шумуул, суниог) - соно - стрекоза

sas (бүргэд, шош) - тас - стервятник

daru (тогоруу, дору) - тогоруу - журавль

tyúk (тахиа, тьюк) -тахиа - курица

Байгалийн зүйлс - Натуральные вещи

bot (саваа, таяг, буут) - бут, мод - куст, дерево

árpa (арвай, арпа) - арвай - ячмень

búza (улаанбуудай, бууза) - буудай - пщеница

cserfa ( царс мод, чээрфа) - царс - дуб

nyárfa (улиас мод, ньарфа) - нарс - сосна

víz (ус, вийз) - ус - вода

folyó (гол, фолью) - булаг - речка, родник

tenger (тэнгис, тенгэр) - тэнгис - море

Хүнтэй холбоотой - Связанный с человеком

bátya, bácsi (ах, ахмад хүн, батьяа, баачи) - баз - брат или пожилой человек

öcs (дүү, өөч) - ач - внук

férj ( нөхөр,авааль, фийрь) - эр - муж, мужчина

rokon (садан төрөл, рокон) - ураг - родственник

orr ( хамар, урр) -хамар - нос

arc (нүүр, оорц) - царай - лицо

Szakál (сахал, сокал) - сахал - борода

kar (гар, кор) - гар - рука

ujj (хуруу, уйй) - үе (мөч) - сустав, артикуляция

hát (ар тал, нуруу, хаат) - хойт - спина

kebel (цээж, өр, кэбэл) - хэвэл - живот

talp (ул, суурь , толп) - тав (шархны) - шрам

bőr (арьс шир, бөөр) - арьс - почек, кожа

mocsing (суулт, муучинг) - булчин - мышцы

nyál (шүлс, ниал) - нулимас, нулимах,нулимдас - слюни

köpönyeg (нөмрөг, көпөньег) - хэвнэг - шинель

szerszám (багаж зэвсэг, серсаам) - зэр, зэвсэг - орудие

tál (тавиур, таал) - толь - зеркало

szij (бүс, сие) - сур - кожаный ремень

targonca (тэрэг, торгунца) - тэрэг - телега

Үйл үг - Глаголы

mosolyog (инээмсэглэх, мошоёог) - мушийх - улыбаться

dermed (даараад чичрэх, дермед) - даарах - охлаждать

hal (үхэх, хоол) - халь, халих - переполнить, разливаться

birkózik (барилдах, биркозик)- барилдах - бороться

harcol (тэмцэлдэх, хорцол)- харшилдах - быть в раздоре или конфликтовать

becsül (магтах, үнэлэх, бэчүүл) - бишир, бишрэх - восхищаться

bízik (итгэх, найдах, бизик) - ич, ичих - 1.надеться, 2.стесняться

szabad (чөлөө, болно, сабод) - зав - свободное время

kap (авах, коп) - ав, авах - взять, брать

hit (итгэл, хийт) - итгэл - надежда, вера

remény (найдвар, ремийн) - урамшил - надежда

szeretet ( хайр, сэрэтэт) - сэрэл - любовь, ощущение

család (гэр бүл, чолад) - чуулах, чуулган - форум

ország (улс, орсааг) - орон (эх) - страна

megye (аймаг, медье) - муж - губерн

falu (тосгон, фалу) - балгас - город, деревня

törvény (хууль, төөрвийнь) - төр - государство

ige (үйл үг, ийгэ) - үг - слово

szó (үг, суу) - цуу (яриа) - слухи

érdem (гавьяа, ийрдэм) - эрдэм - знание

kicsike (жижиг, кичикэ)- жижигхэн - маленький

picike (бяцхан, пицикэ) - бичикхэн - очень маленький

sok (олон, шок) - цуг - вместе

По материалом Чрезвычайного и Полномочного посла Монголии в Венгрии З.Батбаяра.

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