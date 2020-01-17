В Ташкенте суд продлил срок содержания под стражей предпринимателю, «обманувшему» жену Гафура Рахимова на $200 тысяч

CentralAsia (UZ) - Недавно появились сообщения о том, что арестован Ойбек Миралиев, считающийся главным участником птицеводческого бизнеса в Узбекистане. Сообщается что на арестованного Ойбека Миралиева заведено дело по заявлению супруги предпринимателя Гафура Рахимова Лолы Рахимовой.

По данным источника Qalampir.uz, 19 декабря 2019 года, на закрытом слушании в суде Яшнабадского района города Ташкента по уголовным делам было предъявлено обвинение Ойбеку Миралиеву, по статье 168 часть 4 «а» Уголовного Кодекса РУз(Мошенничество) и рассмотрено ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о продлении Миралиеву срока содержания под стражей на 5 месяцев.

Как сообщается, О.Миралиев вошел в преступный сговор с группой лиц, для того чтобы прибрать к рукам собственность Г.Ш. Войдя в доверие Г.Ш при помощи различных махинаций в сговоре с преступниками собственность Г.Ш якобы продается и оформляется в 2013 году на его знакомого Ж.Ю. Позже собственность оформляется на его мать. В 2017 году дом продают за 590 тысяч долларов США, не рассчитавшись с первоначальным владельцем Г.Ш., разделив средства с группой лиц и используют их для своих личных нужд.

Также сообщается, что Миралиев с группой лиц продолжает свои мошеннические действия с целью получения прибыли, войдя в доверие Р. Гафарова, пообещал Лоле Рахимовой продать дом, принадлежащий ООО "Промстройиндустрия" за 2,8 млн долларов США.

В качестве первоначального взноса в апреле 2018 года поступило 100 тысяч долларов США, в мае 2018 года снова 100 тысяч долларов США. В июне 2018 года он уверив, что оплата за дом производится вовремя, переоформил дом на гражданина Ш.Н. В октябре 2018 года дом был продан от имени директора ООО «Промстройиндустрия» директору организации «Apex Dolores Network» B.B. за 16 миллиардов сумов ($1,7 млн). Заработанные за время своей деятельности 200 тысяч долларов Миралиев со своими партнерами использовал для личных нужд.

В 2019 году 21 сентября по статье 168 часть 4 «а» Уголовного Кодекса РУз (мошенничество) Миралиев был объявлен в розыск с применением в отношении него меры пресечения "арест". 23 сентября 2019 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Поскольку срок содержания Миралиева под стражей истек 23 декабря 2019 года, прокуратура обратилась с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.

Суд продлил срок содержания под стражей на 5 месяцев, то есть до 23 февраля 2020 года.