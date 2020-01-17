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  17 января 2020
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Президент Таджикистана приедет в Москву на празднование 9 мая

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая, сообщили РИА Новости в аппарате главы государства.

Кроме того, рота солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Таджикистана Ориф Нозимиен.

В сводную роту таджикских солдат и офицеров, которые пройдут торжественным маршем по Красной площади, включены представители сухопутных, мобильных войск, войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил страны, - сказал он.

Еще одна сводная рота Минобороны Таджикистана примет участие в военном параде Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.

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