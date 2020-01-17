После закрытия границы в Туркменистане пропали напитки и сигареты из Ирана

CentralAsia (TM) - С 8 января закрыты пограничные пропускные пункты между Туркменистаном и Ираном, сообщили Хроники Туркменистана.



Жители Ашхабада, планирующие проведение торжеств, жалуются, что после закрытия границы с соседней страной из торговой сети пропали безалкогольные газированные напитки, прежде всего Кока-кола и Пепси, а также иранские сигареты.

Как сообщают Хроники Туркменистана, напитки местного производства в том числе аналоги колы в продаже есть, но многие предпочитают оригинальную продукцию.

Сигареты в госмагазинах продаются с ограничением не более двух пачек в руки.

– Хотя привезенные из Ирана сигареты были дороже, но уж лучше купить несколько штук оттуда, чем пачку сигарет в госмагазине, – отметил один из жителей столицы.

Люди опасаются, что если в ближайшее время границы между двумя соседними странами вновь не откроются, это может привести к дефициту иранских продуктов, которых на прилавках достаточно много и повышению их цены.

Пока цены на иранские товары остаются прежними. А вот на местные товары растут. С 8 января подорожала очищенная вода, производимая на заводе Arcalyk. Цена 19-литровой бутылки выросла с 8 до 9 манат (2,3-2,6 долларов США). Жители Ашхабада могут заказывать воду по телефону. Именно при заказе сотрудники завода сообщают, что цена выросла. В течение прошлого года цена на эту воду повысилась с 6 до 8 манатов (1,7 - 2,3 долларов США).