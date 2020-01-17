На востоке Туркменистана население покидает свои дома из-за термитов

CentralAsia (TM) - Последние два года жители сел Лебапского велаята страдают от нашествия термитов. Насекомые разрушают дома и хозяйственные постройки из глины и сырого кирпича.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», в сельскохозяйственном объединении Эрсары-баба Халачского этрапа в селе Тазе магсат разрушено большинство домов и дворовых построек. В первую очередь проваливается крыша, держащаяся на бревнах, которые разрушают насекомые.

Люди пытаются избавиться от термитов с помощью смеси воды и солярки, дважды в месяц обрызгивая жилье, но это не помогает. Многие люди бросили дома, переехали в Халач, где живут на съемных квартирах.

Пострадавшие обратились в местные органы власти, где им предложили взять ипотеку на строительство домов коттеджного типа, которые обещают возвести через два года после внесения оплаты. Стоимость 5-комнатного коттеджа составляет 580 тысяч манатов (341 тыс.долларов США). 10% от этой суммы необходимо внести сразу, оставшуюся часть – в течение 30 лет.

Нашествию термитов также подверглись села Арык аяк, Бай халкы, Песте, Чылан сельскохозяйственного объединения Чохбетде.

Местные жители сообщают, что вначале термиты появляются на кладбищах, затем переходят на близлежащие поселения.

– Даже свежие могилы проваливаются через 2-3 месяца. Жилой дом через год-полтора приходит в негодность, – рассказал переехавший в Керкичи житель села Песте.