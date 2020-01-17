[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На востоке Туркменистана население покидает свои дома из-за термитов

CentralAsia (TM) -  Последние два года жители сел Лебапского велаята страдают от нашествия термитов. Насекомые разрушают дома и хозяйственные постройки из глины и сырого кирпича.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», в сельскохозяйственном объединении Эрсары-баба Халачского этрапа в селе Тазе магсат разрушено большинство домов и дворовых построек. В первую очередь проваливается крыша, держащаяся на бревнах, которые разрушают насекомые.

Люди пытаются избавиться от термитов с помощью смеси воды и солярки, дважды в месяц обрызгивая жилье, но это не помогает. Многие люди бросили дома, переехали в Халач, где живут на съемных квартирах.

Пострадавшие обратились в местные органы власти, где им предложили взять ипотеку на строительство домов коттеджного типа, которые обещают возвести через два года после внесения оплаты. Стоимость 5-комнатного коттеджа составляет 580 тысяч манатов (341 тыс.долларов США). 10% от этой суммы необходимо внести сразу, оставшуюся часть – в течение 30 лет.

Нашествию термитов также подверглись села Арык аяк, Бай халкы, Песте, Чылан сельскохозяйственного объединения Чохбетде.

Местные жители сообщают, что вначале термиты появляются на кладбищах, затем переходят на близлежащие поселения.

– Даже свежие могилы проваливаются через 2-3 месяца. Жилой дом через год-полтора приходит в негодность, – рассказал переехавший в Керкичи житель села Песте.

print
  • Пассажиров из Китая сканируют тепловизором в аэропорту Нур-Султана
  • В Навои произошел пожар в крупном торговом комплексе. Сгорели 20 магазинов
  • В Ташкенте суд продлил срок содержания под стражей предпринимателю, «обманувшему» жену Гафура Рахимова на $200 тысяч



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189