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  17 января 2020
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Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

CentralAsia (UZ) -  17 января президент РШавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом Сирилом Мюллером, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы и перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам расширения содействия в продвижении реформ в ключевых сферах, включая сельское хозяйство, энергетику, нефтегазовую отрасль, транспортный сектор и другие направления, а также в реализации совместных проектов в области борьбы с бедностью.

Достигнута договоренность о разработке новой долгосрочной Стратегии партнерства Узбекистана и Всемирного банка.

Сегодня портфель реализованных и текущих проектов Всемирного банка в Узбекистане достигает 5,5 миллиарда долларов.

В прошлом году банк одобрил новые перспективные проекты на сумму до 1 миллиарда долларов.

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