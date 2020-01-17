Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

CentralAsia (UZ) - 17 января президент РШавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом Сирилом Мюллером, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы и перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам расширения содействия в продвижении реформ в ключевых сферах, включая сельское хозяйство, энергетику, нефтегазовую отрасль, транспортный сектор и другие направления, а также в реализации совместных проектов в области борьбы с бедностью.

Достигнута договоренность о разработке новой долгосрочной Стратегии партнерства Узбекистана и Всемирного банка.

Сегодня портфель реализованных и текущих проектов Всемирного банка в Узбекистане достигает 5,5 миллиарда долларов.

В прошлом году банк одобрил новые перспективные проекты на сумму до 1 миллиарда долларов.